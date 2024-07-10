Захарова отреагировала на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила исполнительнице Алле Пугачевой, которая прокомментировала попадание ракеты в здание на территории больницы "Охматдет" в Киеве.

"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется - не Тимошка, видит немножко", - заявила дипломат в Telegram.

Певица написала в соцсетях, что "Бог терпелив, но всему есть предел".

Накануне в Минобороны РФ назвали истериками заявления из Киева о якобы намеренном ракетном ударе российских военных по гражданским объектам. В ведомстве заявили, что фотографии и видео, снятые в Киеве, "однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".

ВС России в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.