Муфтий Башкирии: Запрет религиозной одежды противоречит принципам Конституции

Муфтий Башкортостана Айнур Биргалин заявил в Telegram, что ограничение ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях нарушит права мусульман.

По его словам, это станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в стране. Биргалин указал, что запрет противоречит основным конституционным принципам России. Так Муфтий отреагировал на инициативу депутата Владислава Даванкова, который заявил о праве образовательных организаций устанавливать запрет из соображений безопасности.

Биргалин указал, что религиозная одежда является неотъемлемой частью, в том числе культурной идентичности многих мусульман, тогда как введение запрета может привести к усилению социальной напряженности и росту ксенофобии.

Ранее муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений) муфтията, не нашедший ранее оснований для запрета никаба, как несоответствующий вызовам времени, и объявил о дальнейших изменениях в муфтияте.