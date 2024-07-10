В Дагестане чиновника обвинили в фиктивном трудоустройстве

В Дагестане экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан.

Как сообщает пресс-служба верховного суда республики, он устроил их водителями в местную газету. Как следствие, было похищено более 695 тыс. руб. Суд Махачкалы арестовал Омарова до 5 сентября. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой.

Тем временем, задержанные сыновья Омарова освобождены из-под ареста. В конце июня шестерых сыновей Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.