Разведка США: РФ пытается повлиять на американские выборы
Разведка США считает, что Россия намерена оказать влияние на избирателей в преддверии президентских выборов в стране.
Речь идет о попытках повлиять на некоторые группы избирателей и очернить конкретных политиков. При этом Китай не планирует влиять на исход президентской компании в США.
В США также не фиксируют планы какого-либо государства "ухудшить или нарушить" процесс проведения выборов, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп имеет хорошие шансы вновь стать президентом США, так как он выигрывает выборы у любого представителя Демократической партии из потенциальных кандидатов.