Разведка США: РФ пытается повлиять на американские выборы

Разведка США считает, что Россия намерена оказать влияние на избирателей в преддверии президентских выборов в стране.

Речь идет о попытках повлиять на некоторые группы избирателей и очернить конкретных политиков. При этом Китай не планирует влиять на исход президентской компании в США.

В США также не фиксируют планы какого-либо государства "ухудшить или нарушить" процесс проведения выборов, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп имеет хорошие шансы вновь стать президентом США, так как он выигрывает выборы у любого представителя Демократической партии из потенциальных кандидатов.