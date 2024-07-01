Создан национальный центр "Россия"

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия". Управлять им будет "Дирекция выставки достижений "Россия"". Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Правительство Москвы должно в течение трех месяцев передать в безвозмездное пользование "дирекции" выставочный комплекс "Экспоцентр". "Дирекции" дается три месяца на то, чтобы найти организацию, которая будет проектировать и строить центр.

Целью создания центра является сохранение наследия выстави-форума "Россия", который последнюю неделю, до 8 июля, работает в павильонах ВДНХ.