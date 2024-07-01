В Москве экс-президент "Нефтепромбанка" наказан за премирование себя 200 миллионами

В Москве Пресненский райсуд наказал за мошенничество бывшего президента АО "Нефтепромбанка" Александра Борисова.

Борисов изменил содержание положения о премировании сотрудников ЗАО "Нефтепромбанк". Он получил возможность премировать самого себя как президента и поощрил себя на 200 млн руб.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний суд отправил Борисова на четыре года в колонию общего режима. Злоумышленник взят под стражу в зале суда, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.