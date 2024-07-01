"ЮТэйр" обновит маршрутную сеть

И.о. главы Югры Руслан Кухарук сообщил о состоявшейся встрече с руководством авиакомпании "ЮТэйр". В регионе действуют девять аэропортов, три из них – международные, в весенне-летнем расписании – более 100 маршрутов. Новый глава Югры считает, что у жителей есть запрос на новые направления полетов, на увеличение частоты выполнения рейсов.

"Гендиректор авиакомпании "ЮТэйр" Андрей Мартиросов обозначил, что к новому сезону будет разработана новая маршрутная сеть внутренних и межрегиональных рейсов. Договорились, что удобная для пассажиров логистика – приоритет. Необходимо по максимуму задействовать возможности региональных аэропортов – хабов", - написал Кухарук в своем telegram-канале.

Правительства Югры продолжит субсидирование востребованных социальных маршрутов, прежде всего для труднодоступных территорий. При этом направления перелетов должны быть актуализированы, считает глава региона.