Астраханский губернатор предложил продолжить подбор кандидата на должность министра строительства и ЖКХ региона

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл встречу с членами конкурсной комиссии по отбору на государственную должность Астраханской области для координации вопросов строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. Они ознакомили главу региона с результатами кадрового конкурса.

Члены конкурсной комиссии единогласно отметили, что уровень компетенции всех кандидатов не полностью соответствует заявленным требованиям. Как сообщил председатель Астраханской региональной общественной организации «Союз строителей» Валентин Фролов, в представленном списке кандидатов он не увидел подходящего на должность министра: «Никто из них не построил ни одного знакового объекта в Астраханской области».

Директор Ассоциации «Астраханские строители» Равиль Умеров присоединился к мнению коллеги. Он подчеркнул, что поспешные решения могут только навредить репутации конкурсной комиссии, и в дальнейшем к её рекомендациям будут относиться с недоверием.

«Нам нужен профессионал, готовый включиться в работу буквально с первых дней. Поэтому предлагаю не останавливаться на достигнутом и продолжить работу по подбору достойного кандидата на должность министра строительства», – обратился к членам конкурсной комиссии губернатор.

Игорь Бабушкин отметил, что с 8 июля 2024 года в Астраханской области стартует новая губернаторская программа «Кадры решают всё». Её цель – обеспечение региона высококвалифицированными кадрами на государственной и муниципальной службе.