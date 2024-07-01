Игорь Бабушкин вручил награды астраханским кораблестроителям в честь профессионального праздника

Игорь Бабушкин поздравил работников и ветеранов судостроительной сферы с Днем кораблестроителя. Он высказал уверенность, что эта отрасль — одна из ключевых в отечественной промышленности и экономике. Здесь трудятся около пяти тысяч астраханцев — инженеры, проектировщики, сварщики, судосборщики, электромонтажники и другие специалисты.

Как сообщил губернатор Астраханской области, на верфях строятся объекты для шельфовых месторождений на Каспии, пассажирский и дноуглубительный флот, контейнерные суда для бесперебойных перевозок по международному транспортному коридору «Север–Юг». Общий портфель заказов судостроительного комплекса превышает 50 млрд рублей, а с 2020 года ежегодные объемы производства выросли на 17% — с 6,5 до 7,5 млрд рублей.

«Ваш профессионализм, ответственность и преданность делу — залог успешной реализации сложных проектов. Отдельная признательность ветеранам отрасли за сохранение крепких судостроительных династий и ценный опыт для молодых корабелов», — подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.