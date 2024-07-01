На трассе Первоуральск - Староуткинск выстроилась Росгвардия

Водители, пересекавшие трассу Первоуральск - Староуткинск в Свердловской области, заметили стоящих вдоль дороги сотрудников Росгвардии. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, чьи слова приводит "Уралинформбюро", наряды с автоматчиками в камуфляже и балаклавах стоят на трассе, начиная с Билимбая. На место подъехало несколько кордонов. Одного из водителей трижды за 20 км. остановили для проверки документов.

В пресс-службе Росгвардии сообщили о проведении оперативных действий, о результатах которых сообщат позднее. А вот источник в силовых структурах сообщил "Ъ", что на участке Росгвардия УрФО оказывает силовую поддержку взаимодействующей структуре. Другие подробности проверок пока не раскрываются.