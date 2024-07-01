В Дагестане запретят ношение никаба: "Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома"

Муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву о запрете никаба. Об этом сказал духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече главы региона с общественниками. "Если хотите, чтобы жену не видели, то держите ее дома", - заявил он.

Фетва в исламе – решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основываемое на принципах ислама.

Никаб – вид головного убора мусульманок, полностью закрывающий лицо – есть только прорезь для глаз.

Ранее запретить никаб для ношения в общественных местах призвал глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Его поддержали некоторые члены СПЧ. Так, правозащитник Кирилл Кабанов считает, что никаб – проявление радикализма, его ношение является провокацией.

Духовное управление мусульман России заявило, что готово поддержать запрет на ношение никабов в общественных местах, если "официальными органами" будет выявлена связь ношения никаба и роста риска экстремизма, передает РИА Новости со ссылкой на муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

Ранее муфтий отмечал, что такой запрет может вызвать недовольство у мусульман, что создаст напряжение в обществе. При этом он добавлял, что Духовное управление мусульман пропагандирует ношение женщинами не никаба, а традиционного для российских приверженок ислама хиджаба.