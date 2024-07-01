Житель Первоуральска из ревности поджег собственную жену

Силовики задержали жителя Первоуральска, поджегшего собственную жену. Возбуждено дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 28 июня в одном из частных домов в поселке близ Первоуральска. Мужчина в ходе ссоры облил легковоспламеняющейся жидкостью свою супругу и поджег ее. Женщина была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. Уже допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, фигурантом дела является местный житель, ранее уже неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

"По одной из отрабатываемых сыщиками и следователями версий, криминальная развязка, казалось бы, обычного домашнего застолья с употреблением спиртного, вылилась в едва не закончившуюся летальным исходом разборку из-за нахлынувшей ревности. Это чувство вкупе с алкогольными парами, видимо, затмило разум мужчины настолько, что он решил с ней покончить раз и навсегда. Свой преступный умысел ревнивец не смог довести до конца по не зависящим от него обстоятельствам, а вследствие оказания активного сопротивления и оперативной госпитализации с термическими ожогами 80% тела. Ныне обвиняемый был задержан по месту жительства сотрудниками полиции из патрульно-постовой службы МВД. Сыщики в своей работе использовали полиграф - так называемый "детектор лжи", - отметил полковник Горелых.

Задержанному предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Уралец уже заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.