Жители Ростова-на-Дону возмутились детским конкурсом из-за откровенного дефиле школьниц

Жители Ростова-на-Дону возмутились конкурсом "Детская супермодель России" из-за откровенного дефиле школьниц в купальниках, сообщает Shot.

Модельное шоу прошло 29 июня в парке Первого мая. В нем, по словам организаторов, участвовали девочки от 4 до 15 лет. На подиум в купальниках вышли девочки-подростки, которым на вид около 13-15 лет, после чего зрители высказали возмущение из-за слишком откровенных образов участниц, пишет телеграм-канал.

Организаторы — компания "Имидж-Элит" — заявили, что все соблюдено в рамках конкурса, с родителями подписаны соглашения. Тем не менее, прокуратура начала проверку.