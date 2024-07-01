01 Июля 2024
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Сатанизм хотят объявить в России экстремистским движением

В Госдуме сегодня под эгидой комитета по развитию гражданского общества прошел круглый стол, участники которого предлагают бороться с сатанизмом.

Для начала участникам показали ролик, в котором авторы продемонстрировали самые разнообразные проявления сатанизма (по их мнению): от блогеров-гадалок и участников "Битвы экстрасенсов" до продавцов детских заколок на "Озоне" (заколки в виде рожек чёрта).

Ведущим круглого стола был экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов. Судя по всему, он был несколько удивлен роликом, но уверенно заявил: "Это явление (сатанизм – прим. ред.) имеет место в нашем обществе и особенно в Украине".

Его коллега по Думе Ольга Тимофеева выдала все основные тезисы против сатанизма, предложив признать его экстремизмом:

"Что нужно поменять в законодательстве. Нужно не просто придерживаться традиционных ценностей, но и активно их продвигать. Нам противостоят фашисты, сатанисты, нацисты, которые опираются на силы зла. Наши бойцы находят капища с ритуальными атрибутами. У нас сегодня корни очень мощные, нам надо их сохранить. Нам нужна только жесткая позиция, никаких дискуссий. Необходимо признать сатанизм экстремистским движением. Нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи. Не нужны 15-20 лет".

Более конкретен оказался председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства отец Федор Лукьянов.

Он сообщил, что в Госдуме в разное время находилось восемь законодательных инициатив о запрете рекламы оккультных услуг, но, по его мнению, эти самые "оккультные силы" выступили в качестве лоббистов, в результате ни один законопроект не прошел.

Впрочем, какие-то перспективы отец Федор видит. Сейчас в Госдуме готовятся рассматривать законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Священник считает, что эта идеология является частью сатанизма, поэтому уже хорошо: "И в движении чайлдфри тоже есть ненавистничество к детям, противопоставление тому, что заповедовал нам бог, а он нам заповедовал "плодитесь и размножайтесь".

Теги: сатанизм, госдума, рпц


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