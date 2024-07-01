Глава Екатеринбурга рассказал, зачем в городе вырубают деревья

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, для чего по всему городу подрезают или вовсе вырубают деревья. Как оказалось, это не из-за нелюбви к зеленому оформлению уральской столицы, а для безопасности окружающих.

Градоначальник отметил, что на Урале сложный климат и переменчивая погода, а потому городским службам всегда нужно быть наготове. Только за прошедшие выходные в Екатеринбурге выпало 60% месячной нормы осадков, а скорость ветра достигала 17 м/с.

"Как результат, более 30 поваленных деревьев и множество поломанных ветвей. Значительная часть последствий непогоды ликвидирована, однако работы еще продолжаются. Подчеркну, что обломков и поваленных деревьев могло быть больше, если бы специалисты города регулярно не проводили обрезку и не убирали аварийные зелёные насаждения", - пояснил Орлов.

Он также поручил обнаружить и убрать сломавшиеся ветви и накренившиеся деревья, которые представляют угрозу для пешеходов и автомобилей, припаркованных рядом. О подобных случаях вместе с адресом местные жители могут сообщить в чат-бот.