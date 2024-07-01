В Дагестане 22 человека погибли в результате терактов 23 июня

В результате терактов в Дагестане погибли 22 человека, среди них - пятеро гражданских, сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, 21 человек умер непосредственно в ходе террористических атак. Еще один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 21 погибшем, еще более 40 человек пострадали.

Вечером 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы. Среди террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник.