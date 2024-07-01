В Сургутском районе к 100-летию Сытомино открыт парк площадью 4,7 тысячи "квадратов"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил в своем телеграмм-канале о том, что в Сытомино теперь появился современный семейный парк отдыха.

Это общественное пространство стало настоящим подарком к 100-летию поселения.





И вековой юбилей Сытомино жители поселения отметили уже в парке, который расположился на берегу реки рядом с улицей Советской.

"Площадь парка – 4,7 тысяч кв. метров. Территорию благоустроили комплексно — установили скамейки, качели, малые архитектурные формы, арт-объекты, освещение и видеонаблюдение. Дополнительно озеленена прогулочная аллея и отдельные части парка — высажено порядка 2-х тысячи кустарников, разбит и засеян газон. Для различных мероприятий, концертов и фестивалей созданы сцена и спецпомещение. Общая стоимость современной локации — 58 млн рублей", - отметил Андрей Трубецкой.

Проект общественной локации был разработан с учетом пожеланий местных жителей. Реализация проекта проходила по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды".

Как подчеркнул Андрей Трубецкой, в планах властей Сургутского района – благоустроить до конца года еще восемь общественных пространств муниципалитета.



