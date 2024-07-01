В Тюмени нашли место искусственному интеллекту в высшем образовании

В Тюмени состоялся форум, посвященный месту искусственного интеллекта в высшем образовании. Поучаствовал в нем, например, глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Мероприятие объединило представителей министерства и вузов страны.

Фальков считает, что страна находится на этапе реализации новых национальных проектов, направленных на достижение технологического лидерства. Для этого университеты должны четко понимать свою роль в развитии ИИ. Полнота и высокая скорость распространения знаний, которые будут обеспечены ИИ, потребует коренной перестройки работы в вузе, переосмысления базовых образовательных процессов. В качестве приглашенного эксперта на форуме выступил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

"Невозможно игнорировать изменения, которые несут в себе технологии искусственного интеллекта. Это касается и системы высшего образования. ИИ может внести существенный вклад в индивидуализацию образовательной траектории в зависимости от потребностей, возможностей и способностей студентов", - цитирует Логинова информационный центр правительства Тюменской области.

Трехдневная программа форума включила пленарные сессии, круглые столы и групповую работу участников.