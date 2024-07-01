В зоне СВО погиб фельдшер из Тюмени

35-летний фельдшер из Тюмени погиб в зоне специальной военной операции (СВО).

"При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции погиб наш коллега – фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 2 Евгений Гайдаренко. Два года он рисковал своей жизнью и делал это без колебаний и страха. Он – воплощение того, что значит быть великим человеком", - говорится в сообщении в telegram-канале станции "Скорой помощи" Тюмени.

Бойцу в мае исполнилось 35 лет. Более четырех лет работал на Тюменской станции скорой медицинской помощи.