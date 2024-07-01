Игорь Бабушкин поздравил астраханцев - ветеранов боевых действий

Ежегодно 1 июля по всей стране чествуют военнослужащих, принимавших участие в вооруженных конфликтах за пределами России.

Игорь Бабушкин почтил память героев и выразил соболезнования семьям погибших бойцов на территории СВО. По поручению Президента РФ Владимира Путина губернатор передал их родственникам Ордена мужества.

Также глава Астраханской области встретился с представителями общественных организаций, в которые входят жены, матери и дети военнослужащих. Они обсудили проблемы, беспокоящие родственников.

Кроме того, семьи попросили увековечить имена бойцов. Их разместят на мемориальной плите «Астраханцам, погибшим в локальных конфликтах» в сквере АГУ.

«Трудно подобрать слова, чтобы сгладить боль потери. Мы гордимся нашими героями, – сказал Игорь Бабушкин. – Земляки сражаются за судьбу Родины и доблестно выполняют боевые задачи в зоне спецоперации».