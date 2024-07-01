Еще один завод полного цикла по производству томатной пасты создают в Астраханской области

Завод полного цикла создадут в АПК Астраханской области.

Первую партию продукции планируется выпустить уже в этом году. После того, как он начнет функционировать на полную мощность, ежегодно предприятие будет выращивать 230 тысяч тонн томатов и производить 28 тысяч тонн пасты. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Руслан Пашаев.

До конца года на предприятии будут обустроены очистные сооружения, производственный корпус, котельные, офисное здание и складская зона. Затем на его территории появится теплица и зона для ремонта техники.

На сегодняшний день вблизи поселка Комсомольский высажена рассада томатов сорта «Хайнц» в открытый грунт на участке 650 гектаров. Для планомерной высадки используется кассетная рассадопосадочная машина итальянского производства «Феррари». Здесь трудится порядка 100 человек, как местные жители, так и иногородние специалисты, а также 30 единиц спецтехники ООО «Томарина». Первый урожай планируется собрать в июле-августе.

Инвестор планирует вложить в проект 8 миллиардов рублей. Когда агрокомплекс полного цикла будет готов к эксплуатации, будет создано до 1,5 тысячи дополнительных рабочих мест в сезон.

В 2023 году этому инвестпроекту был присвоен статус «особо важного». Это будет уже второй завод по производству томатной пасты на территории региона. Первый успешно функционирует в Харабалинском районе Астраханской области.