01 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Болгарии избрали нового патриарха, который выступал против украинских раскольников

Митрополит Видинский Даниил избран патриархом Болгарской Православной Церкви (БПЦ). Ему всего 52 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл накануне направил поздравление новому предстоятелю БПЦ.

В своем первом выступлении новый болгарский патриарх сказал, что никогда не стремился к патриаршеству и принимает крест патриаршего служения как послушание. Это особенно важно в современных условиях, когда происходит размытие понятий добра и зла, легализация и навязывание греха как нормы.

Большое значение выборы болгарского патриарха имели в свете проблемы украинского раскола. В декабре 2018 года тогдашний митрополит Даниил назвал неканоничным "объединительный собор" раскольников, из которого вышла новая "церковь". Он неоднократно выступал в поддержку канонической УПЦ и критиковал вмешательство экуменического патриарха Варфоломея.

Украинский Союз православных журналистов пишет, что патриарху Даниилу придется иметь дело с разобщенной БПЦ, в которой часть иерархов симпатизирует Фанару, раскольникам и Ватикану. Некоторые уже сослужили с ними (РПЦ разорвала с ними евхаристическое общение). Не исключено, что Фанар может спровоцировать раскол и в Болгарии, если новый патриарх будет занимать такую же твердую позицию по украинским раскольникам, как и прежде, и так же выступать против самопровозглашенного главенства Фанара.

Характерно, что Варфоломей отказался служить с новым патриархом БПЦ, хотя прибыл на выборы и интронизацию. Но не появился на торжественной литургии в Патриаршем соборе святого Александра Невского, которую сегодня утром совершил патриарх Даниил. Также глава Фанара накануне вечером не пошел на торжественный ужин в честь новоизбранного патриарха, а улетел в Стамбул.

Теги: болгария, церковь, православие


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