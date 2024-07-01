В Белгородской области частично восстановили электроснабжение бытовых потребителей

В Белгородской области частично восстановлено электроснабжение бытовых потребителей. В Шебекино продолжаются аварийные работы, часть потребителей остается без света, сообщили в Минэнерго России.

"Ранее в регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тыс. человек. Для обеспечения социально значимых объектов были использованы передвижные резервные источники энергии", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщали об атаке украинских беспилотников на подстанцию в регионе.