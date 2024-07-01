В Екатеринбург для съемок документального фильма прибыла Маргарита Симоньян

В Екатеринбург прибыла главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Утверждается, что Симоньян приехала для съемок документального фильма. Программа о столице Урала станет частью авторского спецпроекта о путешествиях по городам страны под названием "Россия - матушка".

По данным канала, в программе будут упоминаться такие достопримечательности Екатеринбурга, как Исторический сквер, пешеходная улица Вайнера и Храм-на-Крови.

Сама Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале пока никак не прокомментировала визит на Урал.