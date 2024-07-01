Всего за неделю на Среднем Урале пресекли более 200 нарушений противопожарного режима

Прошедшая неделя в Свердловской области запомнится сильными ветрами и регулярными дождями. Однако, даже при таких обстоятельствах уральцы умудряются разжигать костры и устраивать посиделки с шашлыками. Всего за неделю участники патрульных групп пресекли 210 нарушений особого противопожарного режима.

"На сегодняшний день на территории Свердловской области нет действующих лесных и ландшафтных пожаров. Этому, конечно, способствовали, проливные дожди, однако мы не теряем бдительность и продолжаем патрулировать леса, природные парки и популярные у жителей региона места отдыха. Ежедневно сотрудники лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции проходят по десяткам маршрутов, чтобы сохранить от возгораний леса и населенные пункты региона", – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время действия особого противопожарного режима предусмотрен штраф:

— для граждан в размере от 40 до 50 тыс. рублей;

— для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. рублей;

— для юридических лиц — от 600 тыс. рублей до 1 млн.

Если это нарушение приведет к возникновению лесного пожара, то размер штрафа составит:

— для граждан от 50 до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — от 100 до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — от 1 до 2 млн рублей.

Напомним, с 12 апреля на Среднем Урале введен особый противопожарный режим. Это значит, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, на территории региона запрещено. На свердловчан-нарушителей составили уже больше тысячи протоколов.

Действует такой запрет и в Екатеринбурге. Сегодня мэр города Алексей Орлов поручил принять дополнительные меры противопожарной безопасности в связи с возвращением в город жаркой погоды.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории РФ.