Сыновья священника Ащеулова заявили, что не считают желание воевать в ВСУ виной

Сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии.

При этом они заявили, что не считают это виной, передает РИА Новости.

Согласно обвинительному заключению, братья намеревались вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*, выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России". Мужчин задержали в Курской области. Всем троим предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения границы" и "Попытка участия в деятельности террористической организации".

Напомним, семья Ащеуловых стала известна общественности по делу 2014 года, когда у священника забрали детей по причине отсутствия условий для нормального проживания. Сообщалось, что участковый полицейский, представители школы и прокуратуры, соцработники штурмом брали его дом. Спустя две недели девятерых детей Ащеулова вернули в семью, поселив в благоустроенном доме на время ремонта постоянном месте жительства. Глава семьи в том же году был лишен прихода за грубое обращение с прихожанами.

* Террористическая организация, запрещенная в России