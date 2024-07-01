В Тюмени супругам из Кирова грозит срок за фиктивное лечение 127 человек

В Тюмени 12 предполагаемым участникам банды грозит срок за мошенничество: якобы в декабре 2016 г. супруги из Кирова организовали криминальный заработок под видом оказания медицинских услуг на базе салона "Импульс-Мед". Соучастниками пары, полагает следствие, стали 10 жителей областного центра, игравшие роли руководителей салона, менеджеров и врачей.

Соучастники находили пожилых жителей Тюмени и округи города, приглашали их для бесплатного медицинского осмотра, где находили заболевания, которых на самом деле не было, и предлагали лечение от них. Его стоимость варьировалась в пределах 35-110 тыс. руб. После согласия на процедуры пострадавших убеждали оформить кредит на лечение, а потом делали процедуры, не имеющие отношения к медицине. В мае 2017 – сентябре 2018 гг. обвиняемые обманом похитили более 11,6 млн руб. у 127 человек. 6,6 млн руб. обналичены под видом получения дивидендов от деятельности салона.

Во время расследования арестована недвижимость предполагаемых организаторов аферы стоимостью 14,1 млн руб. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.