Угольников снимет сериал об Уральском добровольческом танковом корпусе

Студия "Военфильм" снимет сериал об Уральском добровольческом танковом корпусе и трудовом подвиге уральцев во время Великой Отечественной войны. Лента будет называться "Варежка" - так в народе называется памятник около железнодорожного вокзала Екатеринбурга, откуда уходили на фронт свердловчане.

Сегодня гендиректор студии Игорь Угольников анонсировал появление сериала, выступая на форуме в Екатеринбурге "Россия и Запад: Глобальное противостояние вчера-сегодня-завтра", а затем с ним более детально обсудил этот вопрос заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

"Очень важно, что в основу сериала ляжет связь поколений – трудовой подвиг уральцев во время Великой Отечественной войны и в наши дни", – отметил Борис Кириллов, который принял участие в обсуждении по поручению полпреда Владимира Якушева.

Сейчас идет первый этап – создание сценария восьми серий. Планируется, что съемки будут проходить в Свердловской области при участии местных актеров. Режиссером станет Олег Фомин.

Уральский добровольческий танковый корпус – это единственное в мире танковое соединение, полностью созданное на средства, добровольно собранные жителями трех областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край). Все боевые машины были построены уральскими рабочими сверхурочно, после окончания основного рабочего дня. Свой боевой путь УДТК начал на Курской дуге в июле 1943 года и дошел до Праги.