01 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика В бывшем СССР
Фото: Reuters

Зеленский назвал три условия для мира. "Границ 1991 года" нет

Зеленский назвал три условия, при которых его режим готов к миру с Россией. Это "сохранение Украины", вступление в НАТО и ЕС, а также некая "сатисфакция". Об этом он сказал в интервью Philadelphia Inquirer, допустив также переговоры с Россией через посредников.

Интересно, что Зеленский не упомянул то, о чем ранее говорил неоднократно, - возврат к "границам 1991 года", которых в действительности не существовало. При этом его прямо спросили о границах, но он ушел от прямого ответа.

Украинское издание "Страна" считает, что заявление Зеленского в большей степени адресовано Западу, который требует от Зеленского урегулирования на своих условиях. И тот дает понять, что видит эти условия иначе. То есть между Киевом и США идут торги об условиях окончания военного конфликта. И у Зеленского готовы к остановке боевых действий на линии фронта. Так, близкий к офису президента политолог Владимир Фесенко заявил, что территории можно вернуть и позже, сейчас же главное - сохранить государство и вступить в НАТО и ЕС. А что касается "сатисфакции" со стороны России, то, скорее всего, Зеленский имеет в виду передачу украденных российских активов, полагает издание. Он может подать это как победу над Россией, защитившись от обвинений в "зраде".

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) считает, что в последние недели произошел разворот позиции украинского режима на 180 градусов.

"Зеленский говорит в Брюсселе, что мы будем мириться - слишком большие потери. Я вот представляю, что творится в голове обывателя. Два с половиной года заявлялось, что у нас война до границ 1991 года, мы разгромим врага и так далее. А теперь внезапно выясняется, что у нас большие потери и что мы теперь будем мириться", - сказал он.

Арестович не исключает, что скоро украинской пропаганде придется транслировать шокирующие для населения вещи. Если раньше она взывала к бесконечной войне до "границ 1991 года", то теперь начнет восхвалять умеренную трезвую политику, которая исходит из реалий, и предлагать болезненный, но необходимый компромисс ради сохранения жизней и государства.

Политолог Владимир Корнилов согласен с тем, что произошло изменение позиции Зеленского и налицо совершенно новый подход Киева к вопросам войны и мира. Возможно, на "саммите мира" в Швейцарии Зеленскому страны Глобального Юга доступно объяснили ему, что без России договориться о мире не получится. Также вероятно, что Запад не хочет финансировать все милитаристские запросы Киева. В итоге - Киев заметно изменил свою позицию по поводу продолжения боевых действий.

Ранее Зеленский, накануне встречи с главами государств и правительств стран ЕС в Брюсселе заявил, что в ближайшее время он хочет выйти на переговоры об окончании военного конфликта.

Теги: украина, зеленский


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