В аэропорту Антальи массово задерживают рейсы, в том числе в РФ

В аэропорту Антальи массово задерживают рейсы за рубеж, в том числе в Россию, сообщает РБК.

Согласно данным электронного табло, прибытие рейса в Сочи планируется с опозданием на три с половиной часа, в Домодедово — почти на пять часов.

Как пишут местные СМИ, причиной массовых сбоев стала забастовка авиадиспетчеров. Кроме того, сказывается высокий туристический сезон. Даже до его начала международный терминал в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "Победа" по маршруту Екатеринбург – Анталья 19 июня совершил экстренную посадку в городе Даламан. Это произошло из-за нехватки топлива. При этом пассажиры застряли в аэропорту на 12 часов. Как заявила пассажирка самолета Альбина Бикулова, инцидент произошел из-за нехватки мест в аэропорту Антальи. Топлива не хватало для того, чтобы авиалайнер мог в воздухе дождаться посадки, рейс перенаправили в Даламан. Вылет в Анталью задержали, заявив об отсутствии экипажа.