У Украины остался месяц до дефолта – The Economist

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, но сделать это будет крайне непросто, считает издание The Economist.

За последние два года кредиторы Украины согласились пойти на заморозку обслуживания долга. При этом обслуживание долга составляет до 15% ВВП (и государственные, и частные кредиты). Но 1 августа мораторий, введенный крупными кредиторами, истекает.

Международный валютный фонд хочет, чтобы Киев успел договориться с кредиторами, в противном случае Украине придется объявить дефолт. "В долгосрочной перспективе это может означать катастрофу для восстановления страны", - полагает издание.

Ранее Минфин Украины предложил кредиторам списать 60% долга, те настаивают на 22%.

Издание отмечает, что Украина получает от союзников помощь деньгами по минимуму. "Лишь $8 млрд из недавнего пакета Америки пойдут непосредственно правительству Украины, что эквивалентно чуть более четверти ежегодных расходов Украины на социальные пособия, и даже это в форме кредита", - говорится в статье.