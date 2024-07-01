Виталий Хоценко: Ремонт дороги Горьковское–Калачинск–Оконешниково продолжается

Виталий Хоценко: Дорогу Горьковское – Калачинск – Оконешниково продолжаем ремонтировать

В Омской области продолжается ремонт дороги Горьковское-Калачинск-Оконешниково. Пятикилометровый участок ведет к Калачинску и после обновления обеспечит безопасное и комфортное движение транспорта, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Губернатор Омской области сообщил о ходе приведения дороги в нормативное состояние в рамках приоритетного президентского нацпроекта.

«Продолжаем ремонтировать дорогу Горьковское – Калачинск – Оконешниково. Обновление трассы ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - отметил глава региона Виталий Хоценко.

Обновление трассы ведётся на участке с 40 по 45 км на территории Калачинского района. Темпы ремонта дороги соответствуют утверждённому графику.

Дорожниками ДРСУ №6 завершены работы по устранению пучин, фрезерованию старого дорожного полотна, укреплению основания методом холодной регенерации, укладке выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. На объекте продолжается устройство верхнего слоя покрытия и укрепление обочин. К концу дорожного сезона на участке будут установлены дорожные знаки и нанесена разметка, обустроены остановочные пункты.