Организаторы "Иннопрома" подготовили молельные комнаты для мусульманских гостей

Для своих партнеров из ОАЭ и других мусульманских стран организаторы "Иннопрома-2024" подготовили молельные комнаты и халяльную еду. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Международная выставка в Екатеринбурге пройдет с 8 по 11 июля. Все это время втором этаже Атриума № 2 в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" — между третьим и четвертым павильонами будут работать две молельные комнаты — отдельно для мужчин и женщин. В качестве ориентира будут выступать специальные зеленые таблички.

Помимо этого, организаторы предусмотрели зоны питания, где для приготовления еды будет использоваться исключительно халяльное сырье.

"В этом году страна-партнёр ИННОПРОМа Объединенные Арабские Эмираты. Ожидается большое количество участников выставки из стран исламского мира. В этой связи серьёзная подготовка проведена в индустрии гостеприимства для обслуживания гостей в соответствии со стандартами Muslim и Halal friendly. Кроме того, для комфорта гостей выставки в этом году будут работать сразу несколько входов. Вход № 1 около первого павильона, а также Вход № 2, который располагается между третьим и четвертым павильоном, где будет расположена экспозиция ОАЭ. Для обладателей VIP-бейджа ИННОПРОМ организован отдельный вход", — рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В департаменте также отметили, что уральские отельеры, экскурсоводы, туроператоры и представители деловых и выставочных центров уже обучены работе в соответствии со стандартами ислама.