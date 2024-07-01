На Урале отправили в колонию опекуншу, годами истязавшую приемных детей

На Среднем Урале вынесен приговор женщине-опекуну. За истязание приемных детей ее отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница Новолялинского района. Как показало расследование, с 2012 по 2020 годы, используя малозначительный повод, опекунша наносила телесные повреждения и совершала насильственные действия в отношении четверых опекаемых детей и одной удочеренной девочки.

"Женщина разработала и применяла систему наказаний, направленных на причинение детям физических и психических страданий", - говорилось в материалах дела.

Суд назначил ей 5 лет колонии общего режима. Также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в 3,4 млн рублей.

Напомним, недавно Свердловский областной суд оставил под арестом опекуншу Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве 6-летнего Далера из Екатеринбурга. Женщина будет находиться под стражей до конца августа.