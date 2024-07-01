Главу Сургута выберут из трех кандидатов

В Сургуте определились с фамилиями кандидатов в главы города. В список попали три фамилии.

Депутатам предстоит выбрать главу Сургута из трех кандидатов – начальника отдела местного филиала Югорского госуниверситета Евгения Скрябина, спикера городского парламента Максима Слепова, директора треста АО "ДСК-1" Дениса Третьякова, сообщает пресс-служба думы Сургута. Внеочередное заседание городского парламента состоится в среду, 3 июля. Тогда и станет известно имя нового градоначальника.

Напомним, теперь уже экс-глава города Андрей Филатов возглавил Сургут в конце февраля 2021-го, сменив на этом посту ушедшего в Госдуму Вадима Шувалова. До этого Филатов руководил комитетом думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике. Ушел в отставку 22 апреля 2024 г.