Mash: ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей

ФНС России арестовала счета бывшего чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. В мае налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. Mash писал, что то же самое ожидает и Eagle FC. Его счет заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда.

Ранее сообщалось, что в Дагестане проведут проверки спортивных секций, в которых готовили бойцов ММА, в том числе — бывших участников бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА. До этого стало стало известно, одним боевиков, напавших на полицейских в республике, оказался бывший боец ММА Гаджимурад Кагиров — воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова и боец клуба его сына Хабиба.