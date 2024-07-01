Безработная пермячка наказана за попытку поджечь военкомат

Дзержинский райсуд Перми вынес приговор 42-летней безработной Ирине Гребневой, наказав ее за попытку поджечь здание военкомата Индустриального и Дзержинского районов.

Ранее ей писали в мессенджер анонимные пользователи, представлявшиеся "сотрудниками ФСБ" и пугали, требуя совершить теракт. Вечером 14 ноября 2023 г. злоумышленница пришла к дому №4 по улице Вавилова в Перми с бутылкой зажигательной смеси и хотела метнуть ее в здание, но не смогла. За этим занятием ее и задержали полицейские. Приговор суда – полтора года условно с двумя годами испытательного срока, пишет Properm.ru.

В мае Мотовилихинский районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 72-летнего руководителя народного ансамбля "Калина" ДК "Урал" Андрея Городкова. Его обвиняли в попытке поджога здания Мотовилихинского военкомата в ноябре 2023 г., однако следствие предъявило ему обвинение не по связанной с терроризмом статье УК РФ, а по более мягкому составу преступления — попытке порчи здания, в котором находится районный военный комиссариат (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны полиция, военкомат и администрация района (на ее балансе находится здание, которое могло получить повреждения, если бы Городков смог бросить в него бутылку с зажигательной смесью). Следствие рассчитало ущерб от действий музыканта — он заключается в посчитанной стоимости выезда на место экстренных служб — это сумма порядка нескольких тысяч рублей.