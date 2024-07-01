ФАС нашла нарушения в двух рекламах Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу суперкэшбэка и программы лояльности Альфа-банка.

"В ролике крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты и о предоставлении кэшбэка 100% за первую покупку. При этом информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кэшбека, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась трудным для восприятия способом", - говорится в сообщении службы.

Вторая претензия – в рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. "При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени", - сообщили в ФАС.

Также в ролике продукт банка представлялся как "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

"Таким образом, реклама вводила потребителей в заблуждение, так как они получали неполную информацию о финансовых услугах. ФАС признала обе рекламы ненадлежащими и выдала банку два предписания. Организации грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ФАС.