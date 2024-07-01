В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят образовательный центр

В Железнодорожном районе Екатеринбурга появится новый образовательный центр. Над проектом работает компания "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, он объединит существующий корпус школы №208 с углубленным изучением отдельных предметов, а также новый, дополнительный корпус на 400 мест и корпус для детского сада на 80 мест. Сейчас ведется разработка проектной документации, построить новые здания образовательного центра рассчитывают в 2027 году.

Объект будет передан заказчику - управлению капитального строительства Екатеринбурга - "под ключ": с чистовой отделкой, мебелью и оборудованием. В новом корпусе будут заниматься ученики 5-11 классов, в нем также проектируют библиотеку, актовый зал на 162 места, спортивный зал с душевыми и раздевалками. С существующим зданием школы №208 новый корпус будет соединен переходом.

"На улицу Гражданскую выходит старый, существующий корпус школы. Новый появится позади него, в глубине квартала. Это будет светлое пятиэтажное здание с яркими акцентными деталями на фасаде. Между новым и существующим корпусами появится дополнительное закрытое пространство с площадками для отдыха и активных игр. У нас огромный опыт проектирования и строительства образовательных учреждений, поэтому в проекте мы реализуем самые передовые, лучшие практики. Здесь предусмотрены отдельные входные группы для учеников детского сада и школы, большой процент остекления, светлые рекреации и классы", - рассказала директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.

На пришкольной территории появятся баскетбольная и волейбольная площадка, беговая дорожка на 80 метров, а также площадки для отдыха разных возрастных групп. Более трети территории, не занятой площадками, будет озеленено: здесь высадят цветы, травы и кустарники, которые обеспечат непрерывное цветение.

"Атомстройкомплекс" вносит значительный вклад в обеспечение горожан объектами социальной инфраструктуры. Только за прошлый год компания ввела более 124 тысяч квадратных метров инфраструктурных объектов, построенных как с привлечением бюджетных средств, так и с использованием механизма государственно-частного партнерства. Прямо сейчас "Атом" строит школу на 1200 мест в Академическом районе, на 1500 мест в Пионерском, проектирует школы в Краснолесье, на Эльмаше, Уралмаше и в других районах города.