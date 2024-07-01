В Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС федерального характера

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня введен в Якутии из-за лесных пожаров, сообщает МЧС России.

В республике, по данным Авиалесоохраны, действуют 107 природных пожаров на свыше 331 тыс. гектарах. На месте работают более 1,5 тыс. человек и 100 единиц техники. Обстановку и тушение пожаров мониторят беспилотники МЧС.

Ранее сообщалось, что Якутия снова лидирует в России по площади горящих лесов. Местные СМИ отмечают, что на фоне такой обстановки глава республики Айсен Николаев за месяц провел только два заседания региональной комиссии по ЧС.