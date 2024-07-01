В Нижневартовске из-за паводка ввели режим ЧС

В Нижневартовске (второй город Югры после Сургута) из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Границами зоны ЧС определены территории садово-огороднических товариществ, расположенных в пойме реки Оби в районе РЭБ флота и Старого Вартовска. Сегодня, 1 июля, уровень воды в Оби превысил критическую отметку в 980 см и составляет 981 см (плюс 3 см за сутки). Сегодня принято решение усилить работу аварийно-спасательной службы.

На базе школы №34 открыт пункт временного размещения. Он оснащен всем необходимым для проживания и рассчитан на 230 мест. При необходимости могут быть развернуты еще 25 пунктов временного размещения. Уже эвакуированы 11 человек. Спасатели также помогают эвакуировать животных. Прошел учет животных и определены места для их размещения, сообщает мэрия.

Ранее сообщалось, что окончание паводка в Югре стоит ждать во второй половине июля.