На Урале агент по недвижимости похищала деньги у вдов ветеранов Великой Отечественной

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело агента по недвижимости. Женщину обвиняют в хищении денег у вдов ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница поселка Пышма. Как показало расследование, в сентябре 2020 года она ввела в заблуждение вдову ветерана Великой Отечественной и ее близких родственников. Речь шла о порядке перечисления единовременной выплаты для строительства или приобретения жилья.

Под предлогом помощи в подборе недвижимости аферистка убедила вдову ветерана приобрести жилой дом в Пышминском районе. Заведомо зная, что он непригоден для проживания и стоит около 250 тысяч рублей, мошенница завысила его стоимость более чем в семь (!) раз. А при оформлении документов на перечисление выплаты вдове ветерана она указала в заявлении собственный счет в одном из банков.

В дальнейшем от свердловского "Фонда жилищного строительства" на счет риелторши поступило около 2 млн рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Кроме этого, в октябре 2020 года обвиняемая похитила единовременную выплату (также около 2 млн рублей), перечисленную другой вдове ветерана Великой Отечественной войны. Она действовала аналогичным способом - предлагала помощь в подборе жилого дома.

Риелторше вменяют мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Камышловский районный суд.