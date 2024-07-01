Песков назвал стягивание ВСУ к белорусской границе поводом для беспокойства и для Москвы

Заявления о стягивании Украиной войск к белорусской границе - это повод для беспокойства не только Минска, но и Москвы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Белоруссия - это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб", - заявил Песков.

"Конечно, это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры", - цитирует его ТАСС.

Говоря о возможных контактах Путина и Лукашенко по теме, представитель Кремля отметил, что лидеры стран, "если посчитают необходимым, это смогут сделать".

Ранее заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе Минобороны Белоруссии полковник Вадим Лукашевич сообщил о том, что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности. "У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику", - заявил он.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин выразил мнение, что что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку в 112-114 тыс. человек.