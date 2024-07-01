Имя нового мэра Тобольска станет известно 30 июля

Дума Тобольска утвердила порядок появления нового главы духовной столицы Сибири. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Документы от кандидатов принимаются с 5 по 19 июля в Тобольской городской думе по адресу Ремезова, д. 24, каб. № 334. Бумаги можно принести в рабочие дни с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов) и в субботу с 10 до 14 часов. В состав конкурсной комиссии, которая в итоге назовет имя нового мэра, от думы вошли депутаты Андрей Ходосевич, Михаил Никитин, Людмила Останина, а также начальник Марат Ражев. Конкурс начнется в 12.00 30 июля.

Напомним, пост главы Тобольска стал вакантным после того, как переизбранный в конце мая мэр Максим Афанасьев возглавил Тюмень. На этой должности он сменил Руслана Кухарука, повышенного до и.о. главы Югры.