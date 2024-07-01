В Екатеринбурге снова впихивают "свечку" под окнами малоэтажек

В Екатеринбурге 25-этажную новостройку начали строить внутри существующего квартала малоэтажек. Ранее заммэра Рустам Галямов заявлял, что горадминистрация научилась бороться с застройщиками, которые выкупают АТС во дворах и строят там многоэтажные свечки. Однако ООО "ФОРТИС-СКОН" именно по этой схеме начало строительство и запустило продажу квартир.

Жители домов на Громова, Начдива Онуфриева и Академика Бардина борются с попытками застроить их территорию не первый год. Сначала в мэрии изъявили намерения застроить небольшой сквер офисным зданием, однако уральцам удалось отстоять зеленую территорию и даже переименовать ее в зону ТОП-1, где строительство запрещено. Но в начале месяца вокруг АТС в нескольких метрах от сквера появился забор, закрывший единственный удобный выезд для местных жителей. Горожане обратились к застройщику "ФОРТИС-СКОН" и в мэрию. В обоих случаях им заявляли, что их "истерики беспочвенны", "проекта новостройки даже нет", а девелопер, видимо, по доброте душевной, просто решил снести заброшенное здание.

Уральцы начали собирать подписи, которые, как им заявляли в инстанциях, подавать бесполезно, ведь "проекта нет". Теперь "ФОРТИС-СКОН" объявил о старте продаж квартир в еще не отстроенном ЖК "Башня времени" на Академика Бардина.

"Конечно, застройщику интересно засунуть в середину квартала свой дом - район в принципе благоустроен, все рядом. Но нагрузка этого дома явно ухудшит жизнь нашего района, людей, которые тут живут годами. А администрация явно получила неплохой откат, что наплевала на мнение жителей. Своя рубашка ближе к телу", - заявил один из жильцов.

Дом также появился в приложении 2ГИС. Правда размеры участка на проекте, в 2GIS и в действительности весьма отличаются. Пока "ФОРТИС-СКОН" обещает потенциальным покупателям детскую площадку, наружную парковку и благоустроенную территорию, в реальности участок вряд ли позволит даже установить контейнерную площадку по всем нормам СанПиНа (20м. от жилой зоны), утверждают потенциальные соседи новостройки.





В рекламе застройщика говорится о "тихом дворе", однако местные жители отмечают, что под окнами будущей многоэтажки расположены ресторан и два алкомаркета. Также на рендерах застройщика замечены случайные или умышленные искажения - угловое здание разделено на два, расстояние до сквера и школы больше, чем на самом деле. В описании говорится, что 25-этажный дом "органично впишется в уютный облик Юго-западного района", однако окрестности застроены домами на 10-15 этажей ниже.

"Стоянку за домом легализовали - во всяком случае, так на картинке. Похоже, что и деревья вырубят. Жители первых подъездов Онуфриева 24/2 будут жить рядом с парковкой и нюхать выхлопные газы", - заявил местный житель.

Проезд в новый ЖК тоже выглядит странным образом. Хотя на проекте и можно предположить, что машины могут проезжать вдоль соседнего дома – между Начдива Онуфриева 24/2 и зеленой зоной, однако благоустроенной дороги там нет. А то, что едва ли можно назвать дорогой, не ведет к КДЦ "Дружба", которого, как и много чего другого, также нет на проекте. Местные жители предполагают, что если застройщик не договорится с соседними строениями, то обладателям квартир в новостройке придется заезжать в их мини-комплекс через соседние дворы, делая гигантский крюк по Громова (одностороннее движение - красным) и Начдива Онуфриева. Выехать же можно будет только по Громова через рынок (синим).

"Нагрузка на имеющиеся коммуникации, нагрузка по количеству людей и машин. И как я поняла, тот второй выезд, который был, могут окончательно отобрать.

Мало того, что это крайне неудобно, так еще и наш выезд загружается по полной программе. Уже сейчас стало существенно больше машин, а если еще и свечка будет, то что с дорогой-то станет? А с парковками?" - возмущается местный житель.

"По парковочным местам у них недобор. При такой площади застройки размещение 2-3 парковочных мест в паркинге проблематично. А их не хватает! У меня также есть расчеты по парковкам Онуфриева 24/2, а мест уже не хватает. Еще дом воткнут. И, согласно здравому смыслу, "новенькие" не будут парковаться на парковке у рынка на Громова. Чем мотивирует застройщик. Это просто нелепость! Так что нас ждут постоянные стычки и разборки за машиноместа. Про трафик я вообще молчу. Проезд закрыли и будут пользоваться нашим въездом", - отмечает второй.

Застройщик обещает будущим покупателям 5 детских садов и 3 школы возле дома, однако, как рассказали местные жители Накануне.RU, школы и садики в районе переполнены, детская поликлиника во дворе соседних домов загружена, а коммунальные сети настолько изношены, что только за последний год в соседней школе №64 дважды происходила коммунальная авария с привлечением специалистов из "Водоканала".

"В целом очень грустная ситуация: администрация получает деньги за строительство и продажу земли, но при том ни о чем не заботится. Сети изношены, их ремонт состоится лет через 15; школы и детские сады под завязку, дети учатся в 2 смены, при этом у школ нет возможности провести ремонт, не говоря про нормальный школьный стадион, да и в целом про кружки и секции для детей; район был построен лет 50 назад и все развязки соответствовали тем потребностям, не нынешним, но при этом остаются прежние узкие проезды и раздолбанные дороги. В нашем квартале и так довольно большой трафик, начиная от посетителей поликлиник и заканчивая студентами. Выезд из дворов, особенно на С.Дерябиной - огонь, с одной стороны втыкаешься в пробку, с другой стороны- корявый перекресток без светофоров и пешеходников", - говорит один из жильцов.

"Потребность у жильцов дома в ДОУ 22 места, в школе 45 мест! Вот и считайте - 1 группа в садике и 1,5 класса в школе. Где их взять?" - говорит второй.

В это же время подрядная организация уже начала копать для прокладки кабельных линий, при этом захватив территорию сквера – ТОП-1.

"Теперь и из нормальных районов человейники хотят сделать, где для записи в детский сад нужны будут танцы с бубном. А ведь еще удобнее - школы и сады строить не нужно, поликлиники, дороги и прочее - тоже. Воткнул в каждый позволяющий двор по свечке и нормально. Главное - создать прецедент, когда жители такое допустили и отработать схему. А то, что у жителей сначала - 2-3 года стройка под окном, а потом куча проблем, потому что инфраструктура не рассчитана на такое (нет мест для детей в садах и школах, поликлиниках, нет парковочных мест и дорог, общественный транспорт, который и с этим количеством людей еле справляется) - их это не волнует. Впрочем и так понятно, что администрации все равно на мнение жителей как близлежащих домов, так и вообще всего района" - отмечает екатеринбурженка.

Накануне.RU обратилось в мэрию для разъяснения ситуации. Напомним, еще в марте изданию сообщали, что местные жители паникуют на пустом месте – застройка пока не планируется, проекта нет. Там также напомнили про слова заммэра Рустама Галямова, который заявлял, что мэрия научилась блокировать проекты застройки на месте заброшенных АТС. Однако июльский ответ от администрации неприятно удивил. Оказалось, что 14 июня чиновники выдали "ФОРТИС" разрешение на строительство. При этом мнением жителей малоэтажек вокруг никто не интересовался.

"По градостроительному кодексу не предусмотрено проведение общественных обсуждений по данной услуге. По поводу "научились бороться". Таких АТС в городе очень много. Их продавали в разное время и собственники в разные сроки предпринимали шаги по утверждению проектов строительства на их месте. Часть территорий успели получить новый статус до того, как чиновники остановили этот процесс", - сообщили в мэрии.

Из этого можно сделать вывод, что строительство "свечки" планировалось изначально.

Местные жители уже собрали более 200 подписей. Завершив сбор они планируют обращаться в прокуратуру, СКР, горадминистрацию, а в крайнем случае - и в суд.