Столтенберг заявил, что Китай бросает вызов НАТО

Китай представляет угрозу для Тайваня и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО не считает Китай противником, однако, по мнению альянса, Пекин бросает вызов его "ценностям и интересам".

Кроме того, генсек НАТО обвинил Китай в оказании военной поддержки РФ, передает ТАСС. Как утверждает Столтенберг, тем самым Пекин "разжигает самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о договоре о сотрудничестве, подписанном лидерами России Владимиром Путиным и Северной Кореи Ким Чен Ыном.

"Когда они становятся все более и более сплоченными - авторитарные режимы, такие как Северная Корея и Китай, Иран, Россия, - тогда еще более важно, чтобы мы были сплочены как страны, верящие в свободу и демократию", - отметил он.