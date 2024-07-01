Часть аэропортов повысит сборы – нужны деньги для инвестиций в ремонт

Часть капитального ремонта и реконструкций аэродромов и ВПП в России будет производиться за счет повышения аэропортовых сборов. ФАС уже одобрила повышение, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, выступая на совещании в Совете Федерации. По его словам, повышение сборов даст 10-12 млрд руб. дополнительно в год – эти средства будут направлены только на ремонт и реконструкцию.

При этом на ремонт и реконструкцию аэродромной сети планируется направить 250 млрд руб. прямых государственных инвестиций.

В стране сейчас 228 действующих аэродромов, 30 из них не ремонтировались более 30 лет. Также планируется построить 10 аэродромов с нуля.

Ядров отметил, что частно-государственные концессии при строительстве и реконструкции возможны только там, где пассажиропоток аэропорта превышает 300 тыс. человек в год.