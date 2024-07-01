В Екатеринбурге примут дополнительные противопожарные меры из-за жары

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил принять дополнительные меры противопожарной безопасности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это связано с вернувшейся на Урал жарой.

В частности, Орлов поручил районным администрациям Екатеринбурга активизировать работу и обновить график патрулей городских пространств. Наряды будут следить за соблюдением противопожарного режима и запрета на купание в неподходящих для этого водоемах, а особое внимание уделят местам отдыха горожан.

Как отметили в мэрии, нарушителей ждут штрафы.

Напомним, с 12 апреля на Среднем Урале введен особый противопожарный режим. Это значит, что любое разведение огня, в том числе в мангале для приготовления шашлыков, на территории региона запрещено.

Действует такой запрет и в Екатеринбурге. На свердловчан-нарушителей составили уже больше тысячи протоколов.