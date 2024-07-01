01 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Юрий Подоляка: Бастрыкин пошел войной на мигрантов?

За последние дни глава СКР Александр Бастрыкин отметился несколькими резонансными высказываниями по миграционной политике.

Он удивился, что "незаменимые специалисты" все меньше работают на стройках, зато тоннами везут в страну наркотики, растет число резонансных преступлений с их участием. Председатель СКР вспомнил о терактах в Ростове-на-Дону и Дагестане, назвав исполнителей "террористами-исламистами", что вызвало гневную отповедь главы Чечни Рамзана Кадырова, и первым среди высокопоставленных силовиков высказался о необходимости запрета хиджабов в России.

Бастрыкин констатировал, что мигранты не спешат ассимилироваться в российском обществе – это новое поколение людей, которые не знают, что такое интернационализм. Он уничижительно отозвался о Госдуме, которую призвал наконец принять необходимые для миграционной политики законы, а бизнес – начать платить нормальные деньги русским работникам.

О том, почему именно глава СКР "идет войной" против мигрантского лобби и один ли он в этом поле воин, мы спросили обозревателя Юрия Подоляку во время его визита в Екатеринбург. Как считает эксперт, те проблемы, которые мы имеем с мигрантами, создает в первую очередь само наше чиновничество.

"Проблема не в мигрантах – проблема в российских чиновниках, которые то ли ради выгоды, то ли потому что не хотят ни хрена делать, они эту проблему запустили. Есть и другие запущенные проблемы, просто с мигрантами это [остро] проявилось. Как решать? – перестать рубить бабло и начать заниматься делом", – заявил Накануне.RU Юрий Подоляка.

Также он высказал мнение о том, спасет ли ситуацию появление отдельного министерства по вопросам миграции:

"Если просто прежние ведомства, которые занимались делами миграции, перейдут в новое министерство, то ничего не поменяется, это будет просто перестановка кроватей в публичном доме".

Теги: Александр Бастрыкин, мигранты, Юрий Подоляка


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