Глава Тюменской области оценил изменения Краснодона

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал в Краснодоне и отметил, что "город меняется".

"Убедился в этом лично. Осмотрел на родине молодогвардейцев объекты, которые реконструируются при поддержке Тюменской области. Сейчас мы активно помогаем решать одну из самых острых проблем – водоснабжение", - написал Моор в своем telegram-канале.

В месяц на сетях здесь случалось порядка 15 аварий.

"Тюменские строители методом наклонного горизонтального бурения прокладывают новую ветку. Меняем старые стальные трубы на полиэтиленовые. Работа сложная – грунт каменистый. Уже в августе жители нескольких районов Краснодона будут обеспечены водой с нормальным давлением, без аварийных отключений", - написал Моор.

Ранее стало известно, что поиск пропавших бойцов в ходе СВО — задача проекта Тюменской области и Краснодона. Инициативу "Никто не будет забыт" обсудили ветеранские общественные организации региона, города Краснодона и Краснодонского района. В Тюмени уже ведет свою работу общественная приемная этого проекта. Взаимодействие с коллегами из подшефного города ЛНР позволит эффективно собирать информацию о бойцах из Тюменской области. Общественная приемная по поиску пропавших без вести на СВО в Тюмени расположена по адресу улица Текстильная, 1. Она работает по вторникам и четвергам с 11.00 до 16.00. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области, предоставленного по итогам спецконкурса 2023 г.